Hatay'da lastik fabrikasında yangın

Hatay'da lastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Hatay'da lastik fabrikasında yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir lastik fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.  

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