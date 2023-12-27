Rus nükleer silahının Belarus'a sevkiyatı tamamlandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını kaydetti.

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Rus nükleer silahının Belarus'a sevkiyatı tamamlandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın St.Petersburg kentinde, Belarus'a Rus nükleer silah sevkiyatı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını belirten Lukaşenko, "Sevkiyat çoktan, eylül veya ekim aylarında tamamlandı. Son sevkiyat ekim başında yapıldı. Her şey yerli yerinde ve iyi durumda." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, mayısta "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahını Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzalamıştı.

Kaynak: AA

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