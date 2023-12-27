AKP'li belediyenin ihalesi yine AKP'liye... Tek başına girdi kazandı

AKP'li Sultangazi Belediyesi'nin tanıtım ve matbaa ihalesini AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi kazandı.

Son Güncelleme:
AKP'li belediyenin ihalesi yine AKP'liye... Tek başına girdi kazandı

AKP’li belediyelerin adrese teslim ihalelerine bir yenisi daha eklendi. AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi, AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden 49 milyon TL’lik ihale aldı.

İstanbul’da AKP yönetimindeki Sultangazi Belediyesi, 7 Aralık’ta “2024 yılı tanıtım hizmetleri, medya yönetimi ile muhtelif basım işleri hizmeti” ihalesi düzenledi.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerden aktardığına göre 26 Aralık’ta sonuç ilanı açıklanan ihaleyi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi isimli şirket kazandı.

İhaleye tek geçerli teklifi veren şirket ile belediye arasında KDV hariç 49 milyon 374 bin 250 TL’lik sözleşme imzalandı.

ŞİRKET YAPISINI DEĞİŞTİ, İHALE YAĞDI

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi alan şirket, Bekir Karakuş’a ait. 2003 yılında şahıs şirket olarak kuruldu. 2017 yılında şirketin yapısını şahıs şirketten, limited şirkete çeviren Karakuş, bu yıl itibarıyla AKP’li belediyelerin ihalelerini almaya başladı.

ALDIĞI İHALELERİN BEDELİ 171 MİLYONU GEÇTİ

Şirketin, AKP yönetimindeki belediyelerden 2017 yılından bu yana aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 171 milyon TL’yi geçti.

AKP’Lİ İŞ İNSANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2020 yılında AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı’na aday olan Bekir Karakuş, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu dönemde belediyeden milyonlarca liralık ihale aldı.

AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti’de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” ifadeleriyle iddialarını dile getirmişti.

Etiketler
İhale AKP Sultangazi
Son Güncelleme:
Deprem bölgesinde tahliye için 24 saat verildi: Mesaj bile atmadılar! Deprem bölgesinde tahliye için 24 saat verildi
Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi
Meral Akşener: Sırtımızdan yapılan kariyer planlarını bozduk, operasyonların ardı arkası kesilmiyor! Meral Akşener: Sırtımızdan yapılan kariyer planlarını bozduk, operasyonların ardı arkası kesilmiyor!
Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor Patatesin yanına koyun; Filizlenme ve küflenme sorunu duruyor
ÇOK OKUNANLAR
Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı! Koronavirüsü yıllar önce bilmişti: Bill Gates'in 2024 kehanetleri ortaya çıktı!
Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı' Kredi kartına taksit dönemi bitiyor mu? 'O tarihe kadar tüm avantajları kullanılmalı'
Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin' Starbucks bardağı başını yakan spiker sessizliğini bozdu: 'Bir de benden dinleyin'
Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu Dünya 'ruh sağlığı' haritası yayımlandı: İşte Türkiye'nin durumu
Fenomen Ecem Taşer 'Kocam olmadan tatile gittim' dedi, ortalık karıştı Fenomen Ecem Taşer 'Kocam olmadan tatile gittim' dedi, ortalık karıştı