AKP'li belediyenin ihalesi yine AKP'liye... Tek başına girdi kazandı

AKP’li belediyelerin adrese teslim ihalelerine bir yenisi daha eklendi. AKP’li Bekir Karakuş’un şirketi, AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden 49 milyon TL’lik ihale aldı.

İstanbul’da AKP yönetimindeki Sultangazi Belediyesi, 7 Aralık’ta “2024 yılı tanıtım hizmetleri, medya yönetimi ile muhtelif basım işleri hizmeti” ihalesi düzenledi.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilerden aktardığına göre 26 Aralık’ta sonuç ilanı açıklanan ihaleyi, Karakuş İletişim Yapı Sanayi isimli şirket kazandı.

İhaleye tek geçerli teklifi veren şirket ile belediye arasında KDV hariç 49 milyon 374 bin 250 TL’lik sözleşme imzalandı.

ŞİRKET YAPISINI DEĞİŞTİ, İHALE YAĞDI

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ihaleyi alan şirket, Bekir Karakuş’a ait. 2003 yılında şahıs şirket olarak kuruldu. 2017 yılında şirketin yapısını şahıs şirketten, limited şirkete çeviren Karakuş, bu yıl itibarıyla AKP’li belediyelerin ihalelerini almaya başladı.

ALDIĞI İHALELERİN BEDELİ 171 MİLYONU GEÇTİ

Şirketin, AKP yönetimindeki belediyelerden 2017 yılından bu yana aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 171 milyon TL’yi geçti.

AKP’Lİ İŞ İNSANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2020 yılında AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı’na aday olan Bekir Karakuş, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu dönemde belediyeden milyonlarca liralık ihale aldı.

AKP’li iş insanı Başar Biberoğlu, Bekir Karakuş’un AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı adaylığını açıklamasına tepki göstermiş, Karakuş hakkında “İBB AK Parti’de olduğu dönemlerde onlarca milyon dolarlık matbaa ihaleleri alan kişi” ifadeleriyle iddialarını dile getirmişti.