'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonu: 13 Kişiye İşlem Yapıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasında ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun’ ve ‘Kabahatler Kanunu’ çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA