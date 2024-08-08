'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonu: 13 Kişiye İşlem Yapıldı

Eskişehir’de polis ekipleri 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı operasyonlarda 13 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonu: 13 Kişiye İşlem Yapıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından 1 Ağustos ile 7 Ağustos arasında ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanun’ ve ‘Kabahatler Kanunu’ çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 9 adet tabanca, 2 adet bıçak ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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