Eylem Tok'tan Mahkemeye 'Pes' Dedirten Mektup... Oğluyla Dil Okuluna Yazılıp Galeri Açacakmış

Ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı. Eylem Tok'un mektubundaki gelecek planları okuyanlara 'pes' dedirtti. İşte o skandal mektup...

Son Güncelleme:
Eylem Tok'tan Mahkemeye 'Pes' Dedirten Mektup... Oğluyla Dil Okuluna Yazılıp Galeri Açacakmış

Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubunda 'pes' dedirten ifadeler yer aldı.

1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi öldürüp genç yaşta hayattan koparan ve 4 kişiyi yaralayan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Tok, mektubunda ABD'deki gelecek planlarından bahsetti.

HER ŞEYİ TEK TEK PLANLAMIŞ!

T24'teki habere göre, Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta 'pes' dedirten şu ifadeler yer aldı:

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.

4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede 2 kez nöbet geçirdim. ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum."

Etiketler
Eylem Tok
Son Güncelleme:
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyor Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyor
Kuraklıktan Sonra Şimdi De Sinek İstilası... Artık Sokakta Yürünmüyor! Kuraklıktan Sonra Şimdi De Sinek İstilası...
Tam 55 Ülkeye Satılıyor. Milyonlarca Dolar Kazandırdı. Almanlar, Ruslar, Hollandalılar Almak İçin Sipariş Veriyor İhracatıyla Dünya Zirvesinde, 55 Ülkeye Satılıyor
7 Peçeteden 21 Bin 500 İçimlik Bonzai Çıktı! 7 Peçeteden 21 Bin 500 İçimlik Bonzai Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı Tarım Bakanlığı Çok Sevilen Peynirin Satışını Yasakladı
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar