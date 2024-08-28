RTÜK İki Kanala Ceza Yağdırdı

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda izleme raporları gündeme alındı.

Kurul, Tele1'de yayınlanan '4 Soru 4 Yanıt' adlı program ile Flash Haber'deki 'Cemil Kılıç ile Aydınlanma' programında kullanılan ifadeler nedeniyle her iki kanala idari para cezası uyguladı.

RTÜK, ticari iletişim ve reklam süresi kurallarına uymayan Kafa Radyo, Yıldız En ve Ekin Türk'e de yaptırım uyguladı.

'ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK'

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; RTÜK Üyesi Tuncay Keser, “Farklı yorum ve eleştiriye hiçbir alanda tahammül yok” diyerek cezalara tepki gösterdi. Keser, kararlara karşı oy kullandığının altını çizdi.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, 'İktidara yönelik eleştirinin sınırını aştığı' gerekçesiyle TELE 1’e reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında idari para cezası verildi.

İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın, 'Melekler vardır ama ontolojik varlıklar değildir' sözleri ile 'Türkçe namaz kılınabileceği' yönündeki görüşünün de 'Milli ve manevi değerlere aykırı' olduğu savunuldu. Bu kapsamda, Kılıç’ın ekranlarına çıktığı Flash Haber’e reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası ile üç kez program durdurma yaptırımının uygulanması kararlaştırıldı.