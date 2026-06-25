RTÜK Halk TV ve Koza TV'ye İdari Para Cezası Kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV ve Koza TV'ye idari para cezası verdi. RTÜK, cezaya gerekçe olarak Batman'da bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan olayla ilgili yayın yasağının ihlal edildiğini belirtti.

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RTÜK Halk TV ve Koza TV'ye İdari Para Cezası Kesti
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RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, Batman'da özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde gerçekleştiği öne sürülen olaya ilişkin getirilen yayın yasağının ihlalini inceledi.

'YARGI OTORİTESİ İHLAL EDİLDİ'

Yasağa rağmen söz konusu iddiaların, 19 Haziran'da Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, 20 Haziran'da ise Koza TV'de haberleştirildiğini tespit eden RTÜK, iki medya hizmet sağlayıcısının yargı otoritesini ihlal ettiğini, yapılan ihlalin yalnızca bireysel bir yayın hatası değil, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik tercih edilmiş sistematik bir ihlal niteliği taşıdığını belirledi.

İDARİ PARA CEZASI

Bu kapsamda Halk TV ve Koza TV'ye Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu'nun ilgili maddesi gereği idari para cezası verildi.

Kaynak: AA

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