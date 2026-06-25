Gözaltına Alınan CHP'li Belediye Başkanı Hastaneye Sevk Edildi

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Yetişkin'in rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisine götürüldüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası sabah saatlerinde yapılan operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı alınanların sayısı, gün içinde 25'e yükseldi.

CHP'Lİ BAŞKAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mevcut rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte diğer 24 şüpheli ise rutin sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından şüpheliler yeniden emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
CHP Seferihisar
Son Güncelleme:
İstanbul'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! TIR'ın Üzerinden Kepçe Devrildi İstanbul'da Facianın Eşiğinden Dönüldü! TIR'ın Üzerinden Kepçe Devrildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emniyet Teşkilatına Tam Destek 'Pusulanız Vicdan Hedefiniz Adalet'
ÇOK OKUNANLAR
Mutlak Butlan Sonrası İlk Karşılaşma! Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ve Yan Yana
Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem: OHAL İlan Edildi, Çok Sayıda Ölü Var Venezuela'da 39 Saniye Arayla 7.5 ve 7.2 Şiddetinde Deprem
Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti? Yazılı Açıklamayla Duyurdu Kılıçdaroğlu İstanbul Programını Neden İptal Etti?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye Geçti 3 Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçti
AK Partili Milletvekilinin Kullandığı Araç Kazaya Karıştı: 1 Ölü 2 Yaralı 1 Kişi Öldü, Vekil ve Oğlu Yaralandı