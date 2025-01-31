RTÜK Ceza Yağdırdı! Bolu'daki Yangın Faciasının Faturası Gazetecilere Kesildi

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda kurulun televizyon kanallarına verdiği cezalar ve gerekçelerini duyurdu.

RTÜK, farklı gerekçelerle televizyon kanallarına yönelik cezai yaptırım uyguladı. Bu başlıklardan biri ise Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıydı.

OTEL YANGINININ FATURASI GAZETECİLERE

RTÜK, otel yangınını haberleştiren Now TV, Sözcü TV ve TELE 1'e çeşitli gerekçelerle idari para cezası uyguladı.

Now TV'de yayınlanan 'Orta Sayfa' adlı programda yangın faciasıyla ilgili, programda konuşan konukların sorumluluğun Turizm Bakanlığı'nda olduğu ve siyasetin soruşturmaya müdahil olmaması gerektiğine dair yaptığı değerlendirmeler sebebiyle "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" hükmüne dayanarak oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası kesildi.

Sözcü TV ve Tele 1 kanallarına da Kartalkaya’daki orman yangınıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kamuoyuyla paylaştığı bilirkişi raporunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından korsan olarak tanımlanmasının eleştirilmesine yine "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" maddesi gerekçe gösterilerek oy çokluğuyla yüzde 3 para cezası verilmesine karar verildi.

HALK TV'YE CEZA

Gazeteci Barış Pehlivan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dosyalara atanan bilirkişi ile yaptığı telefon görüşme kaydının yayınlanması nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.



Oy çokluğuyla alınan karar için yasanın “özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık” hükmü gerekçe gösterildi.

SÖZCÜ TV'YE İKİ AYRI CEZA DAHA

Sözcü TV’ye Cemal Enginyurt ile Cem Toker’in RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e yönelik sözler nedeniyle insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine” aykırılıktan oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası verildi.

Sözcü TV Ana Haber bülteninde, Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin yapılan eleştirilere de RTÜK tarafından yüzde 3 para cezası verildi.

FERDİ TAYFUR SÖZLERİ CEZA GETİRDİ

TELE 1 kanalında gazeteci Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası arabesk müziğine ilişkin yaptığı değerlendirmeler nedeniyle yüzde 3 para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

NOW TV’ye ayrıca Nun Eğitim ve Kültür Vakfı hakkındaki habere ilişkin mahkemenin cevap ve düzeltme metninin değiştirildiği ve olağan dışı hızlı okunduğu gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.