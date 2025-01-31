Bodrum'da Trafik Denetimi: 1 Saatte 75 İhlal

Bodrum'da jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 75 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da Trafik Denetimi: 1 Saatte 75 İhlal

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kendi sorumluluk alanlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak Gölköy-Türkbükü arasında drone destekli trafik denetimi yaptı. 1 saat süren denetimde hatalı sollama yapan, kırmızı ışıkta geçen ve emniyet kemeri takmayan sürücüler, drone tarafından kayda alındı.

İhlallerde bulunduğu tespit edilen 75 sürücüye toplamda 230 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin bu tür uygulamaları arttırarak sürdüreceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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