İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi.

Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA