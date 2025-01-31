İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin dışında yaralıların da olduğu bildirildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu üzerinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi.
Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: DHA
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