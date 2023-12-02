Rize'de denizde kaybolan kadın hala bulunamadı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, deniz kenarına gittikten sonra haber alınamayan kadını arama çalışmaları altıncı gününde devam ediyor.

Son Güncelleme:
Rize'de denizde kaybolan kadın hala bulunamadı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Sahil Mahallesi mevkisinde 27 Kasım'da odun toplamak için deniz kenarına giden ancak daha sonra haber alınamayan Zeynep Bekar'ı arama çalışmalarına, dün akşam verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve İl Emniyet Müdürlüğünden 72 personel, helikopter, insansız hava aracı, gemi, 2 bot, 2 arama köpeği ve 12 araçla yürütülüyor.

AFAD'a bağlı 4 kişilik dalgıç ekibi de SONAR cihazı ile bölgede tarama gerçekleştiriyor.

Bekar'ın ailesi ve yakınları ise karadan çalışmalara katılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Rize
Son Güncelleme:
Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor? Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor?
Araştırmayla kanıtlandı! Günde 5 ceviz yedikten sonra bakın neler oluyor? Araştırmayla kanıtlandı! Günde 5 ceviz yedikten sonra bakın neler oluyor?
Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, bıçaklandı Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, bıçaklandı
Okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdı! Okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdı!
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu! Arda Güler için en kötü senaryo belli oldu!
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'