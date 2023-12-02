Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, bıçaklandı

Denizli'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

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Eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, bıçaklandı

Denizli'de, Ulus Caddesi'nde çıkan kavgada bıçakla göğsünden yaralanan eski Denizlispor başkanı Ali Çetin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Çetin'in polise verdiği ifadesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle taksi sürücüsü B.A. ile tartıştığını, şüphelinin kendisine bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

Ali Çetin, Denizlispor'da 2018-2021 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA

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