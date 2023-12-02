Bir istasyonda akaryakıt alan otomobil alev aldı: Baba ve kızı son anda kurtuldu

Erzincan’da bir otomobil istasyonundan akaryakıt alırken bir anda alev aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba ve kızı son anda kurtuldu.

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Erzincan’da bir otomobil istasyonundan akaryakıt alırken bir anda alev aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Erzincan merkezde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lokman Y. idaresindeki otomobil akaryakıt dolumu esnasında sürücünün yün kazağının elektriklenmesinden kaynaklandığı tahmin edilen nedenle bir anda alev aldı.

Lokman Y. can havliyle otomobildeki kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın ise akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü. Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Erzincan Benzin Akaryakıt
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