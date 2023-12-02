Okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdı!
Diyarbakır'da yaşanan skandal olay, velileri ayağa kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır’da görev yapan bir okul öncesi öğretmeni, öğrencilerin özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla "istismar" ve "şiddet" suçundan tutuklandı.
Amida Haber'in haberine göre; olay geçtiğimiz hafta Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesi’ndeki bir anaokulunda meydana geldi.
Okulda çocukları bulunan 5 veli, okul öncesi öğretmen G.G hakkında, çocuklarına "mahremiyet eğitimi" sırasında özel bölgelerine kalem batırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Okul idaresinin durumu polise haber vermesi üzerine, öğretmen evinden gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan kadın öğretmen, sevk edildiği mahkemede, "istismar" ve "çocuklara şiddet uyguladığı" iddiasıyla tutuklandı.
MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI
Amida Haber’e konuşan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olayı doğruladı. Yetkililer, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.