Rize’de Muhtarlar Valiliğin Davetine Katıldı

Rize Valiliği tarafından muhtarlar için özel davet programı düzenlendi. Düzenlenen programda Rize’de görev yapan muhtarlar Muhtar Günü programları çerçevesinde bir araya geldi. Burada konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş “Muhtarlık, devletin en ücra köşelere kadar kamu hizmetlerini ulaştıran önemli bir kurumdur ve muhtarlar bu sistemin en kritik unsurlarındandır” dedi.



Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna vurgu yapan Rize Muhtarlar Federasyonu Temsilcisi Ayşe Memişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 19 Ekim’i muhtarlar günü olarak ilan ettiği için teşekkür ederek “Biz muhtarlar devlet için halk, halk için devletiz. 1829’da kurulan muhtarlık kurumu 195 yıllık tarihe sahiptir. Osmanlı’dan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim kurulusudur. 2015 yılında bugünün muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, emeği geçenlere ve Gazi Meclisimize teşekkür ve şükranlarımızı sunarız” dedi.



Muhtarın görevinin sadece mühür kullanmak olmadığına vurgu yapan Memişoğlu sözlerinin devamında “Sayın Cumhurbaşkanımız 2015 yılı ilk muhtarlar günü toplantısında ben sizin baş muhtarınızım diyerek bizlere güven tazeleyerek bizleri milletin evinde devletin en üst makamında, Cumhurbaşkanlığı köşkünde misafir etmiştir. Bizler milletin güveniyle milletin teveccühüyle bu makamlara geliyoruz. Milletin seçimiyle milletin tercihiyle hizmet başına getirilmek makamların en büyüğüdür. Bu teveccühü bu rızayı her hangi bir siyasi partinin adayı olarak değil bizzat kendimiz şahsımızla seçilerek bu makama geliyoruz. Muhtarın tek görevi mühür basmak değildir. Temsil ettiğiniz köylerin ve mahallelerin yerleşim biriminin, her neresi olursa olsun sorunları ilgili kurumlara taşımak, harekete geçirmek gerekirse Valimizin gerekirse Belediye Başkanımızı gerekirse Kaymakamlarımızın bütün kurumların kapılarını çalmak çözüm aramak bizlerin görevidir. Aynı zamanda garip gurebanın sesi, ‘elimden tutan yok’ diyen varsa elinden tutan, kimsesizlerin kimsesi olmak zorundayız. Muhtarlar olarak bizler bunun için varız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA