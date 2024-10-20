Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu 4 Tutuklu

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu 4 Tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir aracı takibe aldı.

Kent girişinde "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan araç, takviye ekiplerin gelmesiyle Kirazpınar Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Yaya olarak kaçan zanlılar ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç, E.A, M.K.T, O.Y, S.Ö, İ.K. ve Y.G. işlemleri için emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K.T, E.A, S.Ö. ile Y.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, bu yılın başından beri Kütahya'da uyuşturucu ticaretinden tutuklananların sayısının 149 olduğunu, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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