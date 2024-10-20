Meteoroloji'den İki Bölgeye 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı

Meteoroloji, yayımladığı yeni tahminlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don konusunda uyarıldı.

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Meteoroloji'den İki Bölgeye 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerini işaret ederek iki bölge için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

Söz konusu illerin 1200 metre ve üzerindeki kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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