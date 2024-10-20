Türkiye'nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Sıcaklık-12,5

Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklık yurt genelinde düştü. Soğuk hava yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Erzurum ve çevresinde bir yandan kar yağışı yüksek kesimlerden başlayarak yerleşim alanlarına doğru etkisini gösterirken bir yandan da termometreler hızla düşmeye başladı. Doğu Anadolu Gözlemevi’nden sıcaklık-12,5’e kadar düştü.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Sıcaklık-12,5

3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'ne kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Eylül ayında Türkiye’nin en soğuk yerlerinin başına yerleşti. Yüzölçümü ve sahip olduğu geniş coğrafya ile farklı iklimleri bünyesinde bulunduran Erzurum’da sıcaklıklar; Yakutiye/Kırkgöze Dumlu’da - 9.3, İspir Ulutaş’ta -8,8, Karayazı’da -6.6 ve Uzundere’de 1 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin En Soğuk Yeri Belli Oldu: Sıcaklık-12,5 - Resim : 1

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.

Uzmanlar azalan sıcaklıklar karşısında zirai don uyarısında bulunarak, “Bölgemiz genelinde gelecek hafta ortasına kadar zirai don olayı beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.” dediler.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Görme Kabiliyetini 10 Kat Arttıran Baharat: Gözleri Mucizevi Bir şekilde İyileştiriyor Görme Kabiliyetini 10 Kat Arttıran Baharat: Gözleri Mucizevi Bir şekilde İyileştiriyor
Daron Acemoğlu Krizi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebrik Etti, Başdanışmanı Yiğit Bulut Hedef Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Tebrik Etti, Başdanışman Hedef Aldı
Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı
Yıkım Sırasında Başına Moloz Gelen İşçi Yaralandı Yıkım Sırasında Başına Moloz Gelen İşçi Yaralandı