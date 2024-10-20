Otomobil ile Minibüs Çarpıştı 10 Kişi Yaralandı

Sivas’ta Geminbeli geçidinde otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile Minibüs Çarpıştı 10 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Sivas’ın Geminbeli geçidinde meydana geldi. Kazada Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki 41 NF 373 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F. Y. yönetimdeki 34 NA 2621 plakalı Volkswagen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü F.Y. 112 ambulansla önce Zara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazada hafif yaralanan diğer 9 kişi, Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü. Kazaya yağmur nedeniyle yolun kaygan oluşunun neden olduğu düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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