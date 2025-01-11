Rize Valisi Tarih Verdi: Fırtına Vadisi'ndeki Kaçak Bungalovların Akıbeti Belli Oldu

Türkiye’de turizmin kanayan yaralarından biri olan kaçak yapılara ilişkin Rize’de dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Fırtına Vadisi’ndeki kaçak bungalovların akıbetinin ne olacağını açıkladı.

Baydaş, "20'nin üzerinde kaçak yapıyı kaldırdık Fırtına vadisi üzerinde 174 tane tespitimiz var onların tamamını bu Mayıs ayı sonuna kadar bulundukları yerlerden kaldıracağız. Gidelim dozerle dayayalım şov yapalım derdinde değiliz. Burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Kaldırsın adam oradan o derenin kenarındaki yapı o dereye yakışmıyor. Niyetimiz engelleyebileceğimiz kadar ruhsatsızları engellemek" dedi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, gazetecilerle bir araya geldi. Kaçak bungalov yapılarına ilişkin soruları yanıtlayan Baydaş, şunları söyledi:

"Bu konu Türkiye geneli bir problemdir. Sayı artıyor ama gelir istenilen oranda artmıyor çünkü kayıt dışı konaklama artıyor. Bununla ilgili mesela bungalovlar ile bir yıkım süreci başlattık, kendileri yıkanlar var bizim müdahale edeceklerimiz var. Kendileri kaldıranları var bizim kaldıracaklarımız var. Biz bu işi ruhsat ile yapacağız vergilendirilmiş bir biçimde yapacağız ve turizm işletme belgesi alarak yapacağız. İki gün evvel Kültür Turizm bakanımızın bize 81 yıl Valisi'nde söylediği şey şu; biz turizmden gelir elde edecek ve o geliri de her yıl artıra artıra arttırma hedefi koyan bir ülkeyiz.

Bunu yapabilmemiz için ruhsatsız işletmelerin ruhsatsız turizm bu işletme ruhsatı olmayan işletmeleri kapatılması ve bunların müşteri almamasını sağlamak için her türlü tedbiri almanız lazım. Bunu biz nasıl alabileceğiz defterdarlık eliyle, denetim yapacağız, Kültür Turizm eliyle denetim yapacağız, emniyet eliyle denetim yapacağız, belediyelerimiz eliyle denetim yapacağız. Biz konaklamayı bu şehrin işletmecilerine bıraktık. Biz konaklama ile ilgili hiçbir organizasyon yapmayacağız. Ama şunu yapacağız; konaklama mekanlarını akredite edecek. Ben oraya şart koştum. Dedim ki; işletme belgesi olmayan, sisteme kayıtlı olmayan hiçbir müessese isterse dünyanın en güzel yerinde olsun bizim o sistemde olmayacak.

'NİYETİMİZ RUHSATSIZLARI ENGELLEMEK'

Niyetimiz engelleyebileceğimiz kadar ruhsatsızları engellemek. Ne yapacağız; elektriklerini keseceğiz. Ben TEDAŞ ile ve toplantı yaptım geçtiğimiz günlerde. İlk adımımız bunlarla ilgili enerji kesintisi olacak. Ruhsatsız bir müessese elektrik alamayacak, aboneliklerini iptal edeceğiz. Yaklaşık bir yıldır İl Özel İdaresi'nden yapı izin belgesi vermiyorum. Yeni yapıların yapılmasına izin vermiyorum ama bu topyekûn gelmiş olan şeyi başta başa çevirmek için topyekûn mücadele gerektirebilecek sabırla gitmemiz gereken bir mesele. 20'nin üzerinde kaçak yapıyı kaldırdık Fırtına vadisi üzerinde 174 tane tespitimiz var onların tamamını bu Mayıs ayı sonuna kadar bulundukları yerlerden kaldıracağız.

Şunda değiliz bakın arkadaşlar gidelim dozerle dayayalım şov yapalım derdinde değiliz. Adama diyoruz ki; 'kardeşim bak senin burada keresten, camın, çerçeven, sacın saçağın var gel kendin bunu kaldır.' Bizler hakikatten samimiyetle söylüyoruz süre isteyen arkadaşlarımız var ama kendileri kaldırıyorlar kaldıracaklar göreceksiniz. Ama işte gidelim dayamamız gerekiyorsa gidip dayayacağız dozerle yıkacağımızı da yıkacağız ama niyetimiz burada üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Kaldırsın adam oradan o derenin kenarındaki yapı o dereye yakışmıyor. Biz o yakışmayan yapıları kaldırma niyetindeyiz."

Kaynak: ANKA