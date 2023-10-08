Reuters: Fidan, İspanya ve Ürdün'le İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Hamas'ın 'Aksa Tufanı' saldırısıyla başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ikinci gününde İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Bakan Fidan'ın bugün İspanya ve Ürdün'lü mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek İsrail-Filistin çatışmasını ele aldığını bildirdi. Görüşmelerle ilgili başka bilgi paylaşılmadı.

Hakan Fidan, çatışmaların başladığı 7 Ekim Cumartesi günü de ABD, Katar, Suudi Arabistan, Filistin ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak yaşanan gelişmeleri değerlendirmişti. Türkiye, çatışmalar daha geniş bir bölgeye yayılmadan önce gerilimi düşürmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu da bildirmişti.