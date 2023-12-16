Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedeli değişti mi?

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazların bandrol bedellerinde değişikliğe gidilmedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların bandrol bedeli değişti mi?

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.

Bu kapsamda, televizyon için 8-80 avro, radyo için 1-2 avro, video için 18 avro, televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro, set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro, görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro, cep telefonları için 20 avro, bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.

Kaynak: AA

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