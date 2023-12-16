Gözaltına alınmıştı: Ece Ronay dosyasında yeni gelişme

Eski eşi Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla beraberindeki 5 kişi ile birlikte dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T.’nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller Siber Şubede incelemeye alındı.

Gözaltına alınmıştı: Ece Ronay dosyasında yeni gelişme

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay T., hakkında “azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmış, beraberindeki 5 kişi, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.

Eski kocası Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay T. ile diğer 5 şüpheliye ait cep telefonları ve dijital malzemeler incelemeye alındı. Şifreleri kırılan söz konusu kişilere ait cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar üzerindeki adli incelemeler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki uzman kişilerce yapılıyor. İncelemede, eski ve yeni tarihli tüm mesaj trafiğine ve silinmiş verilere ulaşılacak.

TELEFON KONUŞMALARI, MESAJ TRAFİĞİ, E-POSTA YAZIŞMALARI MERCEK ALTINDA

Ayrıca güncel olarak telefonda bulunan delil niteliği taşıyabilecek tüm bilgi ve bulgular incelemeye tabi tutularak hukuki delillere dönüştürülecek. Söz konusu şüphelilere ait cihazların içeriğiyle ilgili geniş kapsamlı rapor hazırlanacak ve dijital materyallerin içerisinde yer alan arama, mesaj, elektronik posta yazışmaları, fotoğraf veya herhangi başka bir bilgi tasniflenerek dosyaya delil olarak konulacak. El konulan cihazlar üzerindeki incelemelerin dün öğlen saatlerinde başladığı öğrenilirken, çalışmaların sonunda azmettirme olayıyla ilgili saldırının yaşandığı günlerde Ece Ronay T. ile tetiği çeken şüphelilere ait telefon hatlarının baz verdiği istasyonlar karşılaştırılacak ve birbirleri ile bağlantılı olup olmadığı ortaya çıkacak.

Adli inceleme ve analizlerin bugün tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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