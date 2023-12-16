ABD'de bir öğrenci annesinin Filistin paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

Son Güncelleme:
ABD'de bir öğrenci annesinin Filistin paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Fort Lauderdale'deki Pine Crest okulunda öğrenci olan 15 yaşındaki Jad Abuhamda, ülkedeki Filistin karşıtlığından etkilenen kurbanlar arasına katıldı.

Abuhamda, aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışan annesi Maha Almasri'nin, sosyal medyada, İsrail'in Gazze'deki "toplu cezalandırmasını" eleştiren paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken, Almasri ise iddiaları reddederek, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan Abuhamda da 10 yıldır öğrencisi olduğu okuldan bu sebeple atılmasının, haksızlık olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Eğitim Bakanlığına, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Filistin İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Diyarbakır'da 25 gözaltı Diyarbakır'da 25 gözaltı
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
12 BUDO seferi iptal edildi 12 BUDO seferi iptal edildi
İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok İŞKUR en çok eleman aranan iş kollarını açıkladı! İş çok işçi yok
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası! Dünyanın en iyi 20 mutfağı açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası!
Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı Merkez'in enflasyon tahmini hesapları değiştirdi: Memur ve emeklinin zamlı maaşları ortaya çıktı
Meteoroloji'den 17 il için kritik uyarılar peş peşe geldi: Çok şiddetli ve kuvvetli olacak! Meteoroloji'den 17 il için kritik uyarılar peş peşe geldi: Çok şiddetli ve kuvvetli olacak!
Dünyanın en kötü 100 yemeğinden biri seçildi, Rizeliler tepki gösterdi Dünyanın en kötü 100 yemeğinden biri seçildi, Rizeliler tepki gösterdi
Polat çiftine kötü haber: Yeni MASAK raporu ortaya çıktı, o deliller dosyaya sunuldu! Polat çiftine kötü haber: Yeni MASAK raporu ortaya çıktı, o deliller dosyaya sunuldu!