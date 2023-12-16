Diyarbakır'da 25 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen "Albüm" operasyonunda 25 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 25 gözaltı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında bu yıl farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

Grup, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

Düzenlenen "Albüm" operasyonunda, 25 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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