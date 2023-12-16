3 üniversiteye 3 yeni fakülte kurulacak, 1 fakülte kapatılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla alınan yeni fakülte kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 3 üniversitede yeni fakülte kurulacak, 1 üniversitede 1 fakülte kapatılacak, 3 üniversitede ise 3 fakülte adı değişecek.

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3 üniversiteye 3 yeni fakülte kurulacak, 1 fakülte kapatılacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili karar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7956

1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültenin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3 üniversiteye 3 yeni fakülte kurulacak, 1 fakülte kapatılacak - Resim : 1

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