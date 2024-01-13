Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 personel alacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı; çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel alacak.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 personel alacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çeşitli ünvan ve pozisyonlara 1629 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

BAŞVURULAR 8 ŞUBAT'TA BİTİYOR

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1629 personel alacak! - Resim : 1

DETAYLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDE

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, bakanlığın www.ktb.gov.tr internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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