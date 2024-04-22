Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak

3 üniversitenin farklı akademik birimlerine 9 akademisyen alınacak. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 üniversiteye 9 akademik personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara Bilim Üniversitesi 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve Bahçeşehir Üniversitesi 1 profesör alımı yapacak.

Ankara Bilim Üniversitesinin çeşitli birim ve bölümlerine 1 profesör, 2 doçent ve 3 öğretim görevlisi alınacak.

Söz konusu ilan için bugün başlayan başvurular, 6 Mayıs'ta sona erecek. Başvurular, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAHÇEŞEHİR ÜNIVERSİTESİ 1 PROFESÖR ALACAK

Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde istihdam edilmek üzere 1 profesör alacak.

Başvurular, 6 Mayıs'a kadar Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya kurye yoluyla yapılacak.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümüne 2 öğretim görevlisi alacak.

Başvurular, 7 Mayıs'a kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Bölümüne şahsen ve posta yoluyla yapılacak.

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