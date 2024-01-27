Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilin Emniyet Müdürü, 124 ilçenin kaymakamı değişti!
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 3 ilin Emniyet Müdürü ve 124 ilçenin kaymakamı değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya, Siirt Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.
124 İLÇEYE YENİ KAYMAKAM GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Yalçın Aydın atandı.
124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.