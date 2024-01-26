Bolu Dağı’nda ağır taşıtlara geçiş kapatıldı

Bolu’da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

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Bolu Dağı’nda ağır taşıtlara geçiş kapatıldı

Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerde kar yağışının bölgede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

AĞIR TAŞITLARA GEÇİŞ KAPATILDI

Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde Ankara istikametine gidecek olan ağır taşıtlara geçiş kapatıldı. Kaynaşlı ilçesinden sürücüler Anadolu Otoyolu’na yönlendiriliyor. Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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