Reha Muhtar Kalp Yetmezliği Teşhisiyle Yoğun Bakıma Alındı

Türk televizyon tarihinin bir dönem efsaneleşen ana haber spikeri ve gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü televizyoncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar’dan kötü haber geldi. Dün akşam saatlerinde Bodrum’daki evinde aniden fenalaşan ünlü televizyoncu hastaneye sevk edildi.

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ

Hastanede doktorlar tarafından hızlıca müdahale edilen Reha Muhtar’a yapılan ilk kontrollerin ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumunun ciddiyetini koruması ve hayati riskinin bulunması nedeniyle Muhtar, doğrudan yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı.

ESKİ EŞİ DUA İSTEDİ

Üzücü haberi Reha Muhtar’ın eski hayat arkadaşı oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Muhtar’ın tüm sevenlerinden ve hayranlarından dua isteyen Uğur, acı haberi alır almaz çocukları Mina ve Poyraz’ı da yanına alarak hastaneye, Muhtar’ın yanına doğru yola çıktıklarını belirtti.

