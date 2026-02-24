Rapor Sürecinin Ardından... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyaset Turu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun rapor sürecinin ardından siyaset turuna başladı. Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama yapıldı.
Numan Kurtulmuş, "Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: