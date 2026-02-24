Rapor Sürecinin Ardından... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyaset Turu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun rapor sürecinin ardından siyaset turuna başladı. Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Rapor Sürecinin Ardından... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Siyaset Turu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama yapıldı.

Numan Kurtulmuş, "Ortak rapor tarihi bir eşik, Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İzmir'de Tüyler Ürperten Olay: Sigara Vermedi Diye Bıçaklandı! Saldırgan 14, Yaralanan 16 Yaşında İzmir'de Tüyler Ürperten Olay: Sigara Vermedi Diye Bıçaklandı! Saldırgan 14, Yaralanan 16 Yaşında
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bahçeli'den Dikkat Çeken Çıkış: KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı ‘KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı’
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi Mansur Yavaş Aday Olacak mı? Şartlı Yanıt Geldi
Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü Yatırımcıya Soğuk Duş! Altında 4 Günlük Ralli Sona Erdi! Fiyatlar Sert Düştü
Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza Kaçış Planı İddianamede: İşte Tok ve Cihantimur’a İstenen Ceza
Bahçeli'den Dikkat Çeken Çıkış: KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı ‘KCK’nın Feshi Derhal Sağlanmalı’
Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta Ederson 3 Hafta Olmayacak... Gözler Tarık'ta