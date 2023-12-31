Rapor hazırlandı: Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı

Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin Cumhuriyet savcıları ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından rapor hazırlandı.

Rapor hazırlandı: Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı

Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza için hazırlanan rapora göre; kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kamil Yıldız (31) yönetimindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari araç yoğun sisin olduğu bölgede O.K. yönetimindeki 01 ZT 460 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Daha sonra sis nedeniyle görüş mesafesinin olmadığı bölgede kazada ölen Sedat Değirmenci yönetimindeki 34 GOR 839 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyonet kaza yapan araçtan inen ve yardıma gelen 2 kişiye çarptı.

Kayseri’den İstanbul’a giden 50 ACV 195 plakalı yolcu otobüsü ise kaza yerinde bulunan 5 kişiye çarptı. İstanbul'a giden yolcu otobüsü de kazayı görerek duran ve Giresun'da katıldıkları cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait 34 BC 2318 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Otobüslerde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastanelerde tedavi gören 45 kişi taburcu edildi. Yaralılardan 15'inin Sakarya’da 3’ünün de başka illerdeki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 sürücüden H.Ö., O.K. ve S.S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme' suçlamasıyla tutuklandı. E.A., H.A. ve M.D. ise ifadelerinin ardından F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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