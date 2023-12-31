Asmalı’nın simge meyhanesi "Sofyalı 9" kapanıyor

İstanbul’un en kozmopolit ilçelerinden biri olan Beyoğlu, bütün renklerini kaybetmeye devam ediyor. Lebon Pastanesi, Markiz, Denizler Kitabevi, Robinson Crusoe Kitabevi, Rebul Eczanesi, İnci Pastanesi, Gezi Pastanesi, Kemancı, Hayal Kahvesi, Pandora Kitabevi gibi bir zamanlar Beyoğlu’nun simgesi olan mekanlar bir bir kapanmak zorunda kaldı.

Bu mekanlara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

SEBEPLERDEN BİRİ FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Diken'in aktardığı habere göre 20 yılı aşkın süredir Asmalı Mescit’te hizmet veren ve Michelin Rehberi’nde yer alan Sofyalı 9 Restoran’ın sahipleri, belediyenin zorlayan prosedürleri ve fahiş kira artışı nedeniyle mekanı kapatma kararı aldı.

Yerli ve yabancı turistlerin de oldukça ilgisini çeken mekanın kapanma kararı, geçtiğimiz günlerde meyhanenin müdavimlerine düzenlenen kapalı bir etkinlikte verildi.