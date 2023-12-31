Kaza yapan alkollü sürücü, yardıma gelenlerden sigara istedi

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü, yardıma gelen gençlerden sigara istedi.

Kaza yapan alkollü sürücü, yardıma gelenlerden sigara istedi

Kaza, Milli İrade Caddesi Türbe kavşağında meydana geldi. 50 ABJ 405 plakalı otomobil sürücüsü Levent Ç., Saatçi Hoca Caddesinde seyir halindeyken Türbe kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaldırımda arkadaşlarını bekleyen gençler, kaza yapan sürücüye yardım etmek istedi. Alkollü olduğu belirtilen yaralı sürücü, kendisini araçtan çıkartan gençlerden ilk olarak sigara istedi.

Olayı gören gençlerden birisi, “Biz kazayı gördük. Abi oradan gelirken bir anda buraya uçtu. Biz de ne oldu abi bir şey var mı diye indik. Biz ilk önce öldü zannettik. Aşağıya inince bir sigara verin de kendime geleyim dedi. Alkollüydü, ayakta duramıyordu” dedi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün, daha öncede 2 defa alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü! 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü!
Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi ele veriyormuş! Pek bilinmeyen karakter testi Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi ele veriyormuş! Pek bilinmeyen karakter testi
Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin
Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı Park halindeki araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 1 ağır yaralı
ÇOK OKUNANLAR
2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu 2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İl il hava durumu... Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi; bütçesine 'hayır' oyu vermelerine de hayli kızmış Kulis: Erdoğan, Yeniden Refah'ı ikna edemedi
Rapor hazırlandı: Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazanın nasıl meydana geldiği ortaya çıktı
Süper Kupa krizi: Erdoğan’ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası dikkat çekti Süper Kupa krizi: Erdoğan'ın Büyükekşi'ye sorduğu sorular ortaya çıktı