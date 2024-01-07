Rakibinin Murat Kurum olması sonrası İmamoğlu'ndan ilk paylaşım

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AKP'nin aday belirleme çalışmaları sonuçlandı. AKP'nin uzun süredir tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu.

İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

İstanbul'da rakibinin Kurum olmasının ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.

Görevde olduğu 5 yıllık dönemde İBB'de yapılanları paylaşan İmamoğlu, paylaşımına “16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" notunu ekledi.

16 milyon hemşehrimle

Yine yaparız bu işi pic.twitter.com/eocAIb4dJw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem