Rakibinin Murat Kurum olması sonrası İmamoğlu'ndan ilk paylaşım
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İBB adayının Murat Kurum olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, görev süresinde yaptıklarının anlatıldığı videoya “16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" notunu düştü.
31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AKP'nin aday belirleme çalışmaları sonuçlandı. AKP'nin uzun süredir tartışma konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu.
İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM
İstanbul'da rakibinin Kurum olmasının ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi.
Görevde olduğu 5 yıllık dönemde İBB'de yapılanları paylaşan İmamoğlu, paylaşımına “16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi" notunu ekledi.
16 milyon hemşehrimle— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2024
Yine yaparız bu işi pic.twitter.com/eocAIb4dJw
Kaynak: Gerçek Gündem
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