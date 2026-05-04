Rabia Naz Dosyasında Kritik Çanta Bilmecesi: Çanta Sonradan mı Bırakıldı?

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin dosyada yeni tartışmalar gündeme geldi. Daha önce “yüksekten düşme” gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen olayda ortaya çıkan dijital veriler, soruşturmanın seyrini yeniden gündeme taşırken, baba Şaban Vatan’ın “delil karartma” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu dosyada dikkatleri bir kez daha bu kritik ayrıntılara çevirdi. Ortaya çıkan verilerde tutulan raporda, "Çantanın binanın çatı girişinde, girişe göre sağda yerde olduğu görüldü" denildiği, ancak rapora giren fotoğrafta çantanın belirtilen yerde olmadığı dikkat çekti.

"ÇANTASI OLAYDAN 5 SAAT SONRA BIRAKILDI"

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verilerde kızının okul çantasının olaydan saatler sonra terasa bırakıldığını gösteren bulgulara ulaştığını iddia etti. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan baba Vatan, “Kızımın okul çantası terasa olaydan 5 saat sonra bırakıldı. Tutanağa bu şekilde geçirilmesi için planlanan organize bir durum olduğu ortaya çıktı." dedi.

Bu olayın içinde polis memurları ve dosya sürecindeki ilgili makamlar olduğunu iddia eden baba Vatan, "Ucu kime dokunursa dokunsun, hak edenler en ağır cezayı almalıdır. Rabia Naz’la ilgili güzel haberler olacağına dair bazı belirtiler var; inşallah kısa zamanda.” açıklamasında bulundu.

“ÇANTA ÇATI GİRİŞİNDE, GİRİŞE GÖRE SAĞDA”

Baba Şaban Vatan’ın bu iddialarının ardından dosyada yer alan rapora ait görüntüler ortaya çıktı. Hazırlanan olay yeri raporunda fotoğraflar da dosyaya eklendi. Raporda, Rabia Naz’ın “yüksekten düşme” olarak değerlendirilen olayın yaşandığı binanın çatı katında çekilen fotoğraflar dikkat çekti.

Raporda, yaralı bulunduğu alanda ve ikamet ettiği dairede inceleme yapıldığı belirtilerek, “Çantanın binanın çatı girişinde, girişe göre sağda yerde olduğunun görüldüğü” ifadesine yer verildi.

RAPORDAKİ FOTOĞRAFTA ÇANTA YOK

Raporda, çantanın incelendiği belirtilirken, bu incelemelere ilişkin olay yeri ekiplerince çekilen fotoğraflar da dosyaya konuldu. Ancak raporda yer alan çatı girişine ait fotoğrafta, Rabia Naz’a ait olduğu belirtilen çantanın, tarif edilen yerde olmadığı dikkat çekti.

BAŞKA KAREDE VAR

Dosyada yer alan dijital veriler incelendiğinde, farklı açıdan çekilmiş başka bir fotoğraf karesinde çantanın bulunduğu görüldü. Baba Şaban Vatan’ın iddiasına göre, çanta sonradan yerleştirilerek ikinci kez fotoğraflandı ve dosyaya bu şekilde eklendi.

ADALET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI UMUT OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Gülistan Doku soruşturmasının ardından tüm faili meçhul dosyaların üzerine gidileceğini belirterek, “Ucu nereye giderse gitsin, kim olursa olsun, soruşturma sonuna kadar sürdürülür” açıklaması, Rabia Naz dosyası için de umut oldu. Baba Şaban Vatan, Adalet Bakanı’nın açıklamalarının hukuk adına yeni bir umut kapısı açtığını belirtti.

Kaynak: Habertürk