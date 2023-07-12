Protestolar Boğaziçi yönetimini korkuttu: Akademisyenler mezuniyet töreninin 2 yıldır yapılmamasına tepki gösterdi

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi’nde genel mezuniyet törenleri, kayyum rektör Naci İnci’nin üniversiteye atandığı 2021 yılından bu yana yapılamıyor. Naci İnci’nin rektör olarak atanmasını ve üniversite içinde alınan hukuksuz kararları 621 gündür rektörlük binası önünde protesto eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, genel mezuniyet töreninin yapılmamasına dair açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

“BOĞAZİÇİ İÇİN MEZUNİYET TÖRENLERİ GURUR KAYNAĞIDIR”

Genel mezuniyet törenlerinin Boğaziçi Üniversitesi’nin en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirten akademisyenler, mezuniyetlerin mezunlar için en onur verici an olduğunu söyledi:

“Toplu törenler mezunların bilgisayar mühendisliği, fizik, sosyoloji mezunu olmalarını değil Boğaziçili olmalarını kutladıkları, üniversite ile ömür boyu sürecek bir bağın temellerini attıkları ilk adımdır. Boğaziçi Üniversitesi için de bu törenler ayrı bir gurur kaynağıdır.”

“GENEL MEZUNİYET TÖRENLERİ PROTESTOLARI ENGELLEMEK İÇİN İPTAL EDİLİYOR”

Akademisyenler, genel mezuniyet törenlerinin protestoları engellemek için iptal edildiğini ifade etti:

“Üniversite içinde ve dışında tüm iletişim kanallarını kapatan, hocaların sessiz barışçıl nöbetini suç gibi göstererek yasaklamaya çalışan yönetimin, tüm mezunların katıldığı genel mezuniyet törenini de eleştiri ve protestoyu engellemek için iptal ettiği açıktı.”

“BU GELENEKTEN VAZGEÇİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Boğaziçi akademisyenleri, genel mezuniyet törenlerini Boğaziçi’nin özgürlükçü, çoğulcu, eşitlikçi, eleştiriye açık, özgüvenli yaklaşımının yeni nesillere aktarıldığı bir simge olarak tanımlayarak, bu gelenekten vazgeçilmesini kabul etmediklerini belirtti:

“Medyada mezunlarının gösterebilecekleri tepki ve protestolar ile yüzleşmeyi göze alan birçok üniversite rektörü, fakülte dekanı ve hatta lise müdürü yer almıştır. Son 20 yıl içinde Boğaziçi’ndeki mezuniyet törenlerinde pankartsız, protestosuz tören hatırlamak zordur. Ancak kıyasıya eleştirilen tüm eski rektörler mezuniyet gününün öncelikle öğrencilerin, ailelerin ve kurumsal olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin en önemli günlerinden biri olduğunun bilincinde olarak her türlü protesto ve eleştiriyi zarafetle karşılamış, düşünce çeşitliliğinin canlı bir ifadesi olarak görmüştür.”

Kaynak: Gerçek Gündem