Korkutan açıklamayı yaptı: Prof. Dr. Naci Görür'den tsunami uyarısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Erdem Canbay ve Dr. Yüksek Mühendis Mimar Doğan Hasol’un katılımıyla ‘Depreme Dirençli Bir Antalya’ paneli gerçekleştirildi.

‘Depreme Dirençli Bir Antalya’ panelinin açılışında konuşan Başkan Ali Bahar, “11 ili etkileyen depreme, bugüne kadar yaşamadığımız ölçekte bir acıyı hep birlikte yaşadık ve en kötü yanı ne yapacağımızı da bilmiyorduk. Eşi benzeri olmamış bir olayla karşılaştık. Çok büyük reflekse yardıma koştuk. Tek yürek olduk. Hızlı bir atağa geçerek yardıma koştuk” diye konuştu.

‘Depreme Dirençli Bir Antalya’ panelinin ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’nın deprem konusunda aktif bir fay hattına sahip olmadığını kaydetti. Prof. Dr. Görür, “Kent sınırları içerisinde böyle bir sorun yok ama kenti çevreleyen alanlarda 6 ve üzeri depremler üretecek bir bölgenin içinde. Dolayısıyla komşularda olabilecek büyük bir deprem, Antalya’ya da hasar verebilir. Onun için sayın belediye başkanı ve başkanlarının bu kentin mekânını kullanma, kentin gelişmesini sağlama, nerelerde yapılaşma yapacağız nerelerde yapmayacağız, önümüzdeki yüzyıllarda Antalya’nın nasıl gelişeceğinin hesabını bugünden yapmaları lazım. Kenti planlarken ve kent nereye ne kadar yaklaşabilir, mimari tasarım ve yapı stoku hangi özelliklerde olmalıdır bunu şimdiden bilmelisiniz. Aksi şeylere müsaade etmemelisiniz” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DEPREMDE TSUNAMİYE MARUZ KALABİLİR"

Antalya’da bazı yerlerin heyelana müsait olduğunu belirten Naci Görür, olabilecek büyük bir depremde ise kentin tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti. Prof. Dr. Görür şunları söyledi:

“Antalya’da tsunami riski olabilir. Özellikle güneydeki Helen-Kıbrıs yayında dalma batma zonları, en büyük dünyada tsunami üreten deprem zonlarıdır. Dolayısıyla büyük bir depremde Antalya tsunamiye her an maruz kalabilir. Deniz seviyesinden yüksekteyseniz tsunami zaten gelmez ama tsunami dalgalarını 10 metreyi bulduğunu düşünün. O zaman 10 metre deniz seviyesi aşağısında olan her yeri tsunami dalgaları kapatır ve bitirir. O nedenle Antalya’da depremler önlemleri alırken tsunami tabelaları koyarak, nerelerde etkili olabileceğini belirtmek şart.”

Kaynak: İHA