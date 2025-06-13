Polonya'nın Türkiye'den Aldığı Kuru Kayısıda Büyük Tehlike! Böbrek Hasarına Yol Açabiliyor

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Dünyada gıda güvenliğine ilişkin endişeler sürerken, konuya ilişkin pek çok önlem alınıyor. Avrupa Komisyonu da, Avrupa ülkelerinde insanların ve hayvanların sağlığını tehlikeye düşüren ve ithal edilen ürünlere ilişkin bilgilendirmelerini Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yapıyor.

Bu listede Türkiye’den de pek çok ürün zaman zaman kendisine yer buluyor. Bu ürünlerin arasında kuru kayısıdan Antep fıstığına, kuru incirden susama kadar birçok ürün kalemi yer alıyor.

Son olarak, Polonya’nın Türkiye’den aldığı kuru kayısılarda tehlikeli madde tespit edildiği bildirildi. Kuru kayısılarda okratoksin A oranının yüksek olduğu belirlendi.

Söz konusu durum sınır kontrollerinde ortaya çıktı. Durumun ciddi olduğu bildirilirken, göndericiye iade edildiği belirtildi.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A, Aspergillus ve Penicillium cinsi küfler tarafından üretilen zehirli bir bileşiktir. Gıdalarda sıkça karşılaşılan bu toksin, özellikle tahıllar, kuru meyveler, kahve, üzüm ürünleri (şarap ve üzüm suyu), kakao, baharatlar ile bu ürünleri tüketen hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerinde bulunabilir. Serin ve nemli olmayan ortamlarda uygun şekilde saklanmayan gıdalarda okratoksin gelişimi daha kolay olur.

BÖBREK HASARI TEHLİKESİ

İnsan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan okratoksin A, özellikle böbrekler üzerinde toksik etkiye sahiptir ve uzun süreli maruziyet, kronik böbrek hasarına yol açabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, karaciğer üzerinde zararlı etkiler gösterebilir ve potansiyel olarak kansere neden olabileceği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılmıştır. Okratoksin A'dan korunmak için gıdaların doğru koşullarda saklanması, küflenmiş ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması önem taşır.