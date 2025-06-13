Ünlü Markanın Çocuk Giysisinde Alarm! Her Köşesinden Tehlike Sıçrıyor... Bakanlık Yasakladı

Ünlü Tommy Life Kids markasının çocuk eşofman takımının boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Ticaret Bakanlığı takımın piyasadan toplatılacağını duyurdu.

Esma Karayel Esma Karayel
Ünlü Markanın Çocuk Giysisinde Alarm! Her Köşesinden Tehlike Sıçrıyor... Bakanlık Yasakladı
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Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan yeni duyuruda bilinen bir markanın çocuk giysisindeki büyük tehlike ortaya çıkarıldı.

Ünlü Markanın Çocuk Giysisinde Alarm! Her Köşesinden Tehlike Sıçrıyor... Bakanlık Yasakladı - Resim : 1

EŞOFMAN TAKIMINDA 'BOĞULMA' TEHLİKESİ

Tommy Life Kids markasının çocuk eşofman takımının boğulma riski taşıdığı, hava akışını engelleyecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Bakanlık, ürünün piyasadan toplatılması için harekete geçti.

Üründeki tehlike şu ifadelerle açıklandı: Çocuk giysilerinde güvenlik - çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri-özellikler” den “kalır” sonuç almıştır’

Ünlü Markanın Çocuk Giysisinde Alarm! Her Köşesinden Tehlike Sıçrıyor... Bakanlık Yasakladı - Resim : 2

POPÜLER OYUNCAKTA RİSK

Sağlığı tehdit eden ürünleri açıklamayı sürdüren Ticaret Bakanlığı, son olarak çocukların çok sevdiği iki oyuncakta tehlike tespit edildiğini duyurmuştu.

Çubuk atan tabanca ürününde yaralanma riski belirlenirken, yapboz ürününde ise boğulma tehlikesi saptanmıştı. Her iki oyuncağın da piyasadan toplatılmasına karar verilmişti.

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS), yer alan çocuk ürünündeki büyük tehlike endişeye yol açmıştı.

Nizam Oyuncak Pazarlama'ya ait 'Çubuk Atan Tabanca' ürünü yaralanmaya neden olabileceği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Oyuncak Güvenlik Yönetmeliği'ne aykırı olduğu saptanan ürün için "fırlatılan mermilerin enerjisi standartta belirtilen değerden yüksek olması" gerekçe gösterilmişti.

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