Polonez Grevinde Altı Ay Sonra Zafer

Aylardır hakları için direnen 146 Polonez işçisi kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı.

Tek-Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, aylardır seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Kaynak: ANKA