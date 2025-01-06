Polonez Grevinde Altı Ay Sonra Zafer
Aylardır hakları için direnen 146 Polonez işçisi kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı.
Aylardır hakları için direnen 146 Polonez işçisi kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı.
Tek-Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, aylardır seslerini duyurmaya çalışıyordu.
Kaynak: ANKA
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