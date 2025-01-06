Polonez Grevinde Altı Ay Sonra Zafer

Aylardır hakları için direnen 146 Polonez işçisi kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı.

Son Güncelleme:
Polonez Grevinde Altı Ay Sonra Zafer

Aylardır hakları için direnen 146 Polonez işçisi kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıda işveren ile sendika temsilcisi arasında uzlaşma sağlandı.

Tek-Gıda İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, aylardır seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Grev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Son Güncelleme:
Bakanlık 2025'in İlk Gıda Sahtekarlarını Açıkladı: Peynirden Mantar İlacı Çıktı Sofraların Vazgeçilmezi Peynirde Büyük Skandal
Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın Telefona Sızıyor ve Banka Hesabını Boşaltıyorlar! Hemen Kaldırın
Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor
Yüksekten Düştüğü İddia Edilen Kadın Yaralandı: Tartakladı, Çığlık Sesi Geldi Yüksekten Düştüğü İddia Edilen Kadın Yaralandı: Tartakladı, Çığlık Sesi Geldi