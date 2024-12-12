Polisten 10 Metre Yükseklikten Atlayarak Kaçtı

Bartın’da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan sürücü, aracını terk edip 10 metre yükseklikteki köprüden atladı. Sekerek kaçmaya devam eden sürücü izini kaybettirdi.

Polisten 10 Metre Yükseklikten Atlayarak Kaçtı

Bartın’da polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y, peşine takılan polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu Türbe Caddesi’nde aracını durdurdu. Bir anda araçtan inen sürücü hızla köprünün karşı yakasına geçti.

Yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkan A.Y., çamur zemine atladı. Atladığı yerde bir süre sonra doğrulan A.Y., sekerek kaçmaya devam etti. Mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru giden şahıs, izini kaybettirmeyi başardı. Kimlik ve eşkal bilgisi verilen şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan aramalarda şahsın izine rastlanamazken, araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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