Polisin Dikkati Gerçeği Ortaya Çıkardı, Üstünden 180 Tane Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde polislerin şüphelendikleri kişinin üstünde 180 adet uyuşturucu hap bulundu.

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Polisin Dikkati Gerçeği Ortaya Çıkardı, Üstünden 180 Tane Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler hareketlerinden şüphelendikleri S.Ö.(19) isimli şüpheli genci durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli S.Ö.(19), emniyet güçlerince kısa sürede yakalandı.

Polisin Dikkati Gerçeği Ortaya Çıkardı, Üstünden 180 Tane Uyuşturucu Hap Çıktı - Resim : 1

ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli gencin yapılan üst aramasında 4 ilaç kutusu içerisinde 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplara el konulurken, şüpheli S.Ö., kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gencin Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kula’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ve uyuşturucu maddeye geçit verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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