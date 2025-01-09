Polisi Görünce Uyuşturucuyu Klozete Attılar

Zonguldak'ta polisin 7 Ocak'ta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskın sırasında şüphelilerin uyuşturucuyu imha etmek için klozete attıkları belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Polisi Görünce Uyuşturucuyu Klozete Attılar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren istihbarat çalışmasının ardından düğmeye basan ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese baskın yaptı.

Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Diğer şüphelilerse 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisi Görünce Uyuşturucuyu Klozete Attılar - Resim : 1

Diğer yandan operasyona ilişkin görüntüler, Zonguldak Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde; bir adreste yapılan aramada polisin klozete atılan uyuşturucuyu tespit edip, imha etmek için çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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