Polisi Görünce Uyuşturucuyu Klozete Attılar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren istihbarat çalışmasının ardından düğmeye basan ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese baskın yaptı.

Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Diğer şüphelilerse 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan operasyona ilişkin görüntüler, Zonguldak Valiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde; bir adreste yapılan aramada polisin klozete atılan uyuşturucuyu tespit edip, imha etmek için çıkardığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA