Selim İleri’nin Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu, Ünlülerden Veda Paylaşımları

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadelede eden senarist ve yazar Selim İleri, 8 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi.

AKM'DE VEDA TÖRENI DÜZENLENECEK

Edebiyatçı Selim İleri’ye 10 Ocak Cuma cenazesi günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde veda edilecek. Burada yapılacak tören sonrası İleri'nin, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedilecek.,

ÜNLÜ İSİMLERDEN ART ARDA VEDA PAYLAŞIMLARI

İleri’nin ölümü edebiyat dünyasını yasa boğarken, sevenlerinden ve ünlü isimlerden art arda başsağlığı mesajları geldi. İşte ünlü isimlerin Selim İleri paylaşımları...

İCLAL AYDIN

"Kıymetlim, çok sevgili Selim Bey... Gitmişsiniz. Siz de gitmişsiniz. Büyülü yazı ve düş dünyama, o şahane bahçeye açılan cam kapı kırıldı ve tüm cam kırıkları üstüme yağdı. Kahramanımdınız. Yazıya hevesim, hüzünlü hatıralara meylimin sebebiydi sözleriniz, eserleriniz. Kalbim sızlıyor. Çok üzgünüm. İyi ki geçtiniz bu dünyadan. Sizi tanımak ve son ana dek sevebilmek muhteşemdi. Yattığınız yer incitmesin... sizi çok seviyorum”

MELEK BAYKAL

"Veda... Selim İleri, nurlarda uyuyun."

ŞORAY UZUN

"Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Ülkemizin en özel yazarlarlarından biriydi. Çok naif, çok duygusal, çok çok iyi bir insandı. 'Her gece Bodrum', 'Cehennem Kraliçesi' edebiyatımızın en özel eserlerindendir. Kaleminin büyüklüğünü anlamak adına, sadece 'Kırık Bir Aşk Hikayesi' filminin senaryosu bile yeter. Oyunculuğa devam etmem hususunda çok büyük etkisi olmuştur. Onu tanıyan herkes çok özleyecek. Mekanı cennet olsun."

KEREM ALIŞIK

"Selim İleri... Kendi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı. Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı... Biraz yalnızlık, biraz sonbahardı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Eylül hüznüydü gülümsemesinde... Sadri Alışıklı, Attila İlhan, Çolpan İlhan'lı Kanlıca gecelerinde göğün mavisinden çalıp o güzel sohbetlere katardı. Ayışığına batmış karabiber ağaçlarını iyi tanırdı. Kırık bir aşk hikayesiydi. Ama kimseyi kırmazdı. Şimdi o da gitti uzaklara, hepimizden bir şeyler alıp götürdü, hepimize bir şeyler bıraktı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun."

AYŞEGÜL ALDINÇ

"Edebiyat ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerini kaybetti. Gittiğin yerde mutlu ol, değerli Selim İleri. Ruhun şad, mekânın cennet olsun. Çok üzgünüm."

BURCU KARA

"Dünyaya güzel bir şeyler bırakabilmek ve gidince güzel anılabilmek ne güzel bir şey. Güle güle usta."

ERDAL ÖZYAĞCILAR

"Konservatuvar yıllarımda tanıdığım, tiyatro ve sinema konusunda feyz aldığım, edebiyat dünyasına unutulmaz romanlar, Türk sinemasına seçkin senaryolar kazandıran, nahif, sevecen, duygulu Selim İleri, nurlar içinde yatsın. Yüreğimizdesin."

HÜLYA KOÇYIĞIT

"Kültür hayatımızı zenginleştiren bir kültür insanını; yazar, senarist, eleştirmen sevgili dostum Selim İleri’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Usta kaleminden çıkan hikâye, roman, deneme ve anı kitaplarıyla edebiyat dünyamızın en güçlü isimlerinden, senaryoları ve katkıda bulunduğu filmlerle Türk sinemasında hatırı sayılır izler bırakan Selim İleri. Ah canım dostum, 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük bir mutluluktu. Bugün aramızdan fiziken ayrılmış olsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin. Büyük usta Selim İleri’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum."

SINAN TUZCU

"Kitaplarınız hayallerimizin kadrajıydı Selim Bey, karakterleriniz uzun sohbetler ettiğimiz kahramanlarımız, seçkileriniz yol üstüne yol açtı. Özleyeceğim sizi, çok hem de. Yattığınız yer incitmesin. Devriniz daim olsun."

RÜŞTÜ ONUR ATILLA

"Ve elveda Selim İleri..."

SELİM İLERI KİMDİR?

30 Nisan 1949'da İstanbul’un Kadıköy semtinde dünyaya gelen Selim İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler çıkan İleri, çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

Birçok eser ve 20'nin üzerinde senaryo kaleme alan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in aralarında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

Kaynak: Haber Merkezi