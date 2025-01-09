Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana güncellenmeyen liste, bugün yeni bilgilerle kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, özellikle zeytinyağı ürünlerine yönelik yapılan son denetimlerde birçok hileli ürünü tespit ederek listeye ekledi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile

Son denetimlerde zeytinyağlarında kullanımına izin verilmeyen boyalar ve farklı tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca tereyağı gibi ürünlerde yağ oranlarının standartların altında olduğu tespit edildi.

Halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerde uygunsuz ürünler ve firmalar açıkça kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlık, bu tür uygulamaların devam edeceğini vurgularken vatandaşları da daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile - Resim : 1

İFŞA EDİLEN ÜRÜN VE FİRMALAR...

Efe Organic Basın Medya E-Ticaret ve Danışmanlık (Veli Baysan)
Ürün: Doğal Ürünler Naturel Sızma Zeytinyağı (1 Litre)
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Ertuğrul Savaş Gürdal (Yayla Süt)
Ürün: Sütem Tereyağı
Sorun: Yağ oranının düşük olması

Yıldırım Ticaret (Karaköprü)
Ürünler: Saklıvadi Riviera Zeytinyağı, Ege Olivia Zeytinyağı, Can Damla Ayçiçek Yağı
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile - Resim : 2

Tarihi Yağcıoğlu Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Yağcıoğlu Sadeyağ
Sorun: Bitkisel yağ tespiti

Çiftçiler Sadeyağ İşletmesi
Ürün: Urfalı Çiftçiler Sadeyağ
Sorun: Bitkisel yağ tespiti

Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ürünler: Lüks Ayvacık Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre), Ayvalık İncisi Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Ayvalık Tat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile - Resim : 3

Refik Saydam Efe Zeytin ve Zeytinyağı (Cenk Efe)
Ürün: Nur Zeytincilik Naturel Sızma Zeytinyağı
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Mr. Akyüz Gıda (Tuncer Akyüz)
Ürün: Mr. Akyüz Pirina Zeytinyağı
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Araz Et Gıda İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Mudanya Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım)
Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

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