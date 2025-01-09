Tereyağı ve Zeytinyağı Diye Bakın Ne Satmışlar! 10 Firmadan Akılalmaz Hile

Son denetimlerde zeytinyağlarında kullanımına izin verilmeyen boyalar ve farklı tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca tereyağı gibi ürünlerde yağ oranlarının standartların altında olduğu tespit edildi.

Halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimlerde uygunsuz ürünler ve firmalar açıkça kamuoyuna duyuruluyor. Bakanlık, bu tür uygulamaların devam edeceğini vurgularken vatandaşları da daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İFŞA EDİLEN ÜRÜN VE FİRMALAR...

Efe Organic Basın Medya E-Ticaret ve Danışmanlık (Veli Baysan)

Ürün: Doğal Ürünler Naturel Sızma Zeytinyağı (1 Litre)

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Ertuğrul Savaş Gürdal (Yayla Süt)

Ürün: Sütem Tereyağı

Sorun: Yağ oranının düşük olması

Yıldırım Ticaret (Karaköprü)

Ürünler: Saklıvadi Riviera Zeytinyağı, Ege Olivia Zeytinyağı, Can Damla Ayçiçek Yağı

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Tarihi Yağcıoğlu Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Yağcıoğlu Sadeyağ

Sorun: Bitkisel yağ tespiti

Çiftçiler Sadeyağ İşletmesi

Ürün: Urfalı Çiftçiler Sadeyağ

Sorun: Bitkisel yağ tespiti

Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürünler: Lüks Ayvacık Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre), Ayvalık İncisi Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Yeryüzü Ambalaj Gıda Tarım Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Ayvalık Tat Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Refik Saydam Efe Zeytin ve Zeytinyağı (Cenk Efe)

Ürün: Nur Zeytincilik Naturel Sızma Zeytinyağı

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Mr. Akyüz Gıda (Tuncer Akyüz)

Ürün: Mr. Akyüz Pirina Zeytinyağı

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması

Araz Et Gıda İnşaat Otomotiv Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Mudanya Naturel Sızma Zeytinyağı (Soğuk Sıkım)

Sorun: Tohum yağlarının karıştırılması