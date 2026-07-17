Polis Kapısına dayandı, Kararı Böyle Okudu: Oğuzhan Uğur'un Gözaltına Alınma Anı Kamerada

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü programcı Oğuzhan Uğur, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisin tebligat yaptığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Ahbap Derneği hesaplarındaki milyarlık şüpheli para trafiği ve BaBala TV’nin banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü döviz transferi iddialarının ardından yargı süreci hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kritik isim hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkardı.

SABAH OPERASYONU

Emniyet güçlerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirten adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, Oğuzhan Uğur ile birlikte şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında hakkında arama kararı bulunan diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖZALTI ANI KAMERADA

Gelişmelerin ardından Oğuzhan Uğur'un evinde gözaltına alındığı anlara ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Video kayıtlarında, sabah saatlerinde eve gelen ekiplerin, arama ve gözaltı kararını sakin bir şekilde Oğuzhan Uğur'a tebliğ ettiği anlar saniye saniye yer aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Uğur, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına AlındıAhbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

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