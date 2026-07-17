Yediemin Otoparklarında 1,5 Milyarlık Yapay Zeka Vurgunu: Doktor ve İş İnsanları da Gözaltında

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük oto nitelikli dolandırıcılık operasyonlarından birine imza attı.

İstanbul merkezli Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli'de bulunan 3 Yediemin otoparkı ile 2 dev depo basıldı, aralarında örgüt yöneticileri Ö.T., O.T., Y.K., B.T. ve İ.A.’nın da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEBEKENİN AKILALMAZ 3 YÖNTEMİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sorgulanan şüphelilerin, milyarlık vurgunu gerçekleştirmek için 3 farklı yönteme başvurduğu ortaya çıkarıldı:

Parçala, Değerini Düşür, 10'da 1 Fiyatına Kapat: Şüpheliler, ihaleyle satılacak lüks araçların motor, kapı ve koltuk gibi hayati parçalarını ihaleden hemen önce söktü. İhalede "hurda/eksik" gibi görünen aracın değerini 10'da 1 fiyatına düşürerek kendileri satın aldı. Aracı aldıktan sonra söktükleri parçaları geri takarak 3. kişilere piyasa değerinden sattılar. İhaleyi başkası kazanırsa, söken parçaları bu kez fahiş fiyatla yeni alıcıya sattılar.

Yapay Zeka ile Sahte Bilirkişi Raporu: Şebekenin, otoparkta bulunan hasarsız ve kusursuz araçları, yapay zeka teknolojisi kullanarak hazırladıkları sahte bilirkişi raporlarıyla "ağır hasarlı" gibi gösterdiği ve bu sayede ucuza kapattığı belirlendi.

Devletin Vergi Alacağını Sıfırlayan Haciz Oyunu: Sahiplerinin vergi borcu nedeniyle satamadığı hacizli araçlar için devreye giren çete, yasalardaki "şahıs alacaklarının kamu alacaklarının önüne geçmesi" maddesini istismar etti. Araç sahibini usulsüz şekilde kendilerine borçlandırıp araca "öncelikli şahıs haczi" koydular. Aracı icradan satıp komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı eski sahibine teslim ederek devletin vergi tahsil etmesini engellediler.

'NAKİT YOK, GİT BİRKAÇ RADYATÖR SÖK'

Teknik takip sırasında şebeke üyelerinin ne kadar rahat hareket ettiği dinleme kayıtlarına (TAPE) yansıdı. Örgüt yöneticilerinin paraya sıkıştıkları anlarda alt kadrodaki elemanlarına, "Şu anda nakit yok. Git oradan birkaç otomobil parçası, radyatör sök paraya çevir" şeklinde talimatlar verdiği kayıtlara geçti.

71 AYRI SUÇTAN ADLİYEYE SEVK

Vurgunun boyutunun büyüklüğü nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesaplar üzerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Uzmanlar, inceleme bittiğinde gerçek vurgun miktarının çok daha yukarı çıkabileceğini belirtiyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında hastane sahibi bir doktor ile iş insanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, "Nitelikli dolandırıcılık", "İhaleye fesat karıştırmak", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Güveni kötüye kullanmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA